Polícia Civil apreende oito quilos de drogas em ações da Denarc em Fortaleza

Em 24 horas, a Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu oito quilos de entorpecentes que seriam entregues em Fortaleza. As apreensões ocorreram nos bairros Cajazeiras e Meireles, pertencentes às Áreas Integradas de Segurança 7 e 1 da Capital. Os policiais civis seguem em diligências à procura dos suspeitos.





No final da tarde da última quinta-feira (7), os policiais civis apreenderam seis quilos de maconha que vieram de Florianópolis, em Santa Catarina, com destino a Fortaleza. A droga foi interceptada graças ao faro do Shiryu, o cão farejador do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Denarc. A droga estava misturada a outra substância usada para dificultar o faro do animal, porém foi rapidamente detectada pelo cão. A apreensão ocorreu dentro de um centro de distribuição de mercadorias, após os policiais civis investigarem um esquema de entrega de drogas em Fortaleza.





Horas antes, os policiais civis apreenderam dois quilos de maconha tipo “skunk”. O material foi localizado em um hotel na Avenida da Abolição, no bairro Meireles, pertencente à Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. Os policiais civis chegaram ao local, após diligências resultantes de uma investigação sobre o tráfico interestadual de drogas. O suspeito de ser o responsável pelo material ilícito conseguiu fugir rasgando a tela de proteção da janela do quarto. Porém, ele deixou para trás a droga.





Todo o material foi apreendido e levado à sede da Denarc, onde as apreensões foram realizadas. A Polícia Civil segue investigando os fatos.





Denúncias





A Delegacia de Narcóticos (Denarc) conta com canais de comunicação direta de denúncias por meio dos quais a população pode compartilhar informações que tenha conhecimento acerca do tráfico de drogas no Ceará. As denúncias podem ser feitas para o número da Denarc: (85) 3472-1560, que também é o WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens de texto, áudio, além de imagens e vídeos. A Denarc também mantém o perfil @denarc_pcce no Instagram.