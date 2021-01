CAMOCIM-CE: HOMEM DE 37 MORRE AFOGADO NA PRAIA DO FORTIM. PRIMEIRO CASO DO ANO

Durante o início da madrugada deste sábado 09, por volta de 01h20, populares encontraram um homem morto boiando às margens da praia do Fortim, em frente ao Fortim do Evan. A vítima foi identificada como Francisco de Assis dos Santos Rodrigues, 37 anos, residente na Rua José Maria Veras, bairro Praia.





De acordo com o que apurou o blog Camocim Polícia 24h, populares que passavam pelo local visualizaram o corpo da vítima boiando as margens da praia quando resolveram resgatá-lo.





O homem já estava morto e então acionaram a PM. Populares disseram que momentos antes o homem havia sido visto entrando na praia possivelmente para tomar banho e desapareceu, vindo a aparecer somente após alguns minutos e já morto. A família foi comunicada e então os pm’s foram informados que a vítima era alcoólatra, inclusive há três dias atrás sofreu um princípio de AVC e foi levado para a UPA, local onde foi atendido e liberado momentos depois. Para os pm’s a vítima teve morte por afogamento, sendo que no seu corpo não havia sinais de violência. A Pefoce compareceu ao local e conduziu o corpo do homem ao IML de Sobral. Este foi o primeiro caso de afogamento em Camocim no ano de 2021.





(Camocim Polícia 24h)