O prefeito reeleito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), elencou entre as prioridades o retorno das aulas presenciais no município. “Com a vacina, não pode passar de fevereiro”, ressaltou. O prefeito destacou que o Plano Municipal está pronto, com planejamento customizado por escola. Contudo, ele espera as definições do governo estadual sobre o tema.





(Ponto Poder/DN)