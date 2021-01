Ganhador de R$ 162 milhões na Mega da Virada resgata prêmio em agência da Caixa

O banco não informou se o resgate aconteceu no estado de Sergipe, uma vez que o valor pode ser retirado em qualquer agência do País; ganhador de São Paulo ainda não resgatou o prêmio.





A Caixa Econômica Federal informou, neste sábado (9), que o ganhador de R$ 162.625.108,22, da Mega Sena da Virada, em Aracaju, capital de Sergipe, já fez o resgate do prêmio. O comparecimento à agência ocorreu nesta sexta-feira (8).





A instituição não confirmou se a movimentação foi feita no estado de Sergipe, uma vez que o ganhador pode receber o prêmio em qualquer uma das agências porque o valor do prêmio foi superior a R$ 1.903,98. As dezenas sorteadas foram: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42.





A Caixa informou ainda que a aposta foi simples, de seis dezenas e ao custo de R$ 4,50. A probabilidade de ganhar o prêmio milionário dessa forma é de apenas 1 em 50.063.860.





O sorteio do prêmio total, de mais de R$ 325 milhões da Mega da Virada, aconteceu na noite do dia 31 de dezembro com transmissão ao vivo pela TV.





A outra metade do prêmio foi para uma aposta realizada no site Loterias Caixa, em São Paulo, mas o banco informou que o ganhador ainda não retirou o prêmio.





Com relação às faixas de premiação inferiores, a quina teve 1.384 ganhadores; cada um ganhou R$ 48.978,81. Já a quadra teve 105.342, cada apostador recebeu R$ 919,27.





(Diário do Nordeste)