Polícia Civil desativa ponto de venda de droga em Sobral durante operação de combate a homicídios

Durante uma ofensiva realizada por policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, nessa quinta-feira (14), visando o cumprimento de mandados de prisão em desfavor de homicidas, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) desativou um ponto de comercialização de entorpecentes que funcionava no bairro Santa Casa, em Sobral, município pertencente à Área Integra de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Na ocasião, um homem foi preso pelo cumprimento do mandado referente um homicídio qualificado e, junto com um comparsa, foi autuado em flagrante pelo tráfico de drogas.





Luiz Wellington Mesquita Soares (33), o “Luizinho”, que já responde 15 procedimentos policiais por tráfico de drogas, homicídio, lesão corporal, roubo, contravenção penal, porte e posse irregular de arma de fogo, foi preso por força de um mandado de prisão referente um homicídio, ocorrido no último dia 05, que vitimou um adolescente de 16 anos. Além da morte do adolescente, outras duas mulheres foram atingidas, entre elas, a mãe da vítima fatal que trafegava com ela em uma moto no momento do crime.





Durante a ação policial também foi preso Raimundo Nonato Marques Damasceno Filho (31), que já responde por furto. O homem é apontado como comparsa de Luiz Wellington na traficância dos entorpecentes. No total, a Polícia apreendeu 830 gramas de maconha e 55 pedras de crack embaladas prontas para comercialização, um celular, balança de precisão e apetrechos para embalagem das drogas. A droga foi localizada em uma residência, aparentemente abandonada e próxima a casa do suspeito, e em um terreno de uma obra, no qual, Raimundo trabalhava como vigia.





Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada à sede da Delegacia Regional de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de Luiz Wellington e feito o flagrante de tráfico de drogas contra a dupla.





Intensificação na captura de homicidas





Nos últimos 20 dias, a PCCE em Sobral deu cumprimento a 16 mandados de prisão em desfavor de homicidas que atuam na região. A ofensiva policial segue e a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Estratégia e inteligência





Uma das principais diretrizes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) é o fortalecimento da inteligência e da integração entre as vinculadas, objetivando a redução dos indicadores criminais, especialmente os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).





Semanalmente, o secretário da SSPDS, Sandro Caron, se reúne com os demais membros da alta cúpula da Segurança Pública e com os representantes das Áreas Integradas de Segurança do Estado no intuito de alinhar as estratégias de combate a esses crimes em território cearense, sejam elas preventivas ou ostensivas, com rápidas respostas a crimes ocorridos no Estado.





(SSPDS/CE)