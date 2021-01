Prefeitura retoma terreno de famílias de baixa renda doado na gestão de Clodoveu Arruda

A família de Ana Célia, moradora do bairro Alto Novo, procurou o Sistema Paraíso de Comunicação para reclamar da Prefeitura de Sobral que, segundo ela, tomou um terreno doado pela gestão do ex-prefeito Veveu Arruda em 2012, alegando que o imóvel fica em uma área verde. O terreno está situado na rua Jerônimo Prado no Alto Novo, próximo à estação de tratamento de esgoto, e mede 7m de frente e 24m de fundo, equivalente a uma área de 168m2. Na mesma situação estão mais cinco famílias que não quiseram se manifestar.





O terreno está no nome de Roberto Oliveira Silva, esposo de Ana Célia que apresentou os documentos, inclusive, comprovantes de pagamento do IPTU. Ana Célia disse que quando ganhou o terreno seu marido tirou todos os documentos e fez tudo certo de acordo com o exigido. “Já tínhamos feito os alicerces da sala, quarto e cozinha e no ano passado quando fomos pedir autorização para murar o terreno foi negado pela atual gestão”.

Ana Célia disse que a Prefeitura na gestão do Veveu já tinha, inclusive, dado o número 190 para a casa que ela ia construir no terreno. “A gente também já tinha as ordens de ligação de água e luz. Quando fui na Prefeitura esta semana um rapaz chamado Igor que é advogado disse que o Prefeito não podia dar o terreno porque ele podia ser processado” afirmou a dona de casa Ana Célia.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para falar sobre a denúncia, mas até o fechamento desta matéria não recebeu resposta.

Fonte: Portal Paraíso / Edwalcyr