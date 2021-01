Professor é executado com vários tiros dentro de sua residência em Cariré/CE

Na madrugada desta quarta-feira, dia 06, a cidade de Cariré-CE registrou mais um crime de homicídio. A vítima foi o professor identificado como Paulo César de Paiva, 49 anos, muito conhecido na cidade.





Segundo informações obtidas pelo Cariré Notícias, o crime aconteceu nessa madrugada, por volta das 2h da manhã no bairro do Fórum, quando homens invadiram a residência da vítima e o executaram com vários tiros.





A Polícia Civil está investigando o crime.