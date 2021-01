Deputado Moses Rodrigues apoia candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara

Na tarde desta quarta-feira (06), o deputado federal Moses Rodrigues participou, em Brasília, do lançamento oficial da campanha do deputado federal Baleia Rossi à presidência da Câmara Federal. O evento aconteceu no Salão Negro, do Congresso Nacional, e contou com representantes de 11 partidos da base aliada e da imprensa.





“A Câmara precisa ser livre para que possamos manter viva a democracia, e é assim que o amigo Baleia Rossi vem defendendo seu nome como o candidato que uniu partidos em prol do respeito e da constituição”, destacou Moses Rodrigues.





Durante o discurso de lançamento da candidatura, o deputado federal Baleia Rossi defendeu o respeito à democracia. “Vivemos um momento histórico, sim, e vale esse registro porque, desde a redemocratização do nosso país, nós não tínhamos um movimento de união de partidos que pensam diferente formando uma frente ampla”, desatou o candidato.





O bloco de apoio à candidatura de Baleia Rossi é formado por PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PT, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede, que juntos somam 261 parlamentares. No entanto, nos próximos dias outros partidos podem aderir a campanha de Rossi ampliando o número de votos, podendo chegar a 281.