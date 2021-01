Manifestantes a favor de Trump invadem sessão no Capitólio

Um grupo de manifestantes a favor de Donald Trump invadiu o Capitólio, sede do Congresso Americano, onde ocorria a sessão de confirmação dos resultados eleitorais nos Estados Unidos. Os deputados e senadores debatiam os votos do estado do Arizona quando a votação precisou ser interrompida, e o Capitólio, evacuado. Trump se manifestou pelo Twitter, pedindo por paz, lei e ordem.





– Estou pedindo a todos no Capitólio dos EUA que permaneçam em paz. Sem violência! Se lembrem, nós somos o Partido da Lei & Ordem.





A polícia usou gás de pimenta e bombas de efeito moral contra a multidão, mas um grupo derrubou as barreiras de proteção instaladas ao redor do prédio, que foi isolado. No Twitter, Trump também fez um apelo por apoio aos policiais e seguranças do Capitólio.





– Por favor, apoie a nossa Polícia do Capitólio. Eles estão verdadeiramente do lado do nosso país. Fique em paz!





A prefeitura de Washington decretou toque de recolher das 18h (20h em Brasília) até às 6h da manhã (8h em Brasília) em toda a capital. Somente trabalhadores de serviços essenciais, pessoas designadas pela prefeitura e jornalistas credenciados terão permissão para circular durante o período. (Pleno News)