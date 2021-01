TIO É PRESO SUSPEITO DE ABUSO SEXUAL CONTRA A SOBRINHA DE APENAS DOIS ANOS EM SÃO BENEDITO

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar, suspeito de haver abusado sexualmente da sobrinha de apenas dois anos de idade. O caso aconteceu no inicio da tarde da quinta-feira (14), no município de São Benedito. Os policiais receberam a denúncia de que o crime teria ocorrido em uma residência localizada na Travessa Francisco Cavalcante, no bairro Corrente.





Ao chegar ao local à mãe já tinha levado a filha para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Os PMs seguiram para aquela unidade de saúde onde mantiveram contato com a mãe da criança que confirmou a informação e relatou que a violência sexual já tinha sido atestada pela medica plantonista.





Os agentes passaram a fazer diligências e o suspeito foi preso na casa onde mora. Em seguida foi conduzido à Delegacia e apresentado ao Delegado Dr. Márcio Fernandes que realizou a autuação por crime de estupro de vulnerável.





Ao término do procedimento, o homem foi recolhido à Cadeia Pública de Guaraciaba do Norte, ficando à disposição da justiça.





