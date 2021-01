Violência no fim de semana provoca 30 mortes no fim de semana no Ceará

Vinte e uma pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana. Outras nove morreram vítimas de acidentes de trânsito, totalizando 30 óbitos decorrentes da violência no estado. Entre as vítimas dos acidentes está um ex-jogador de futebol.





Em Fortaleza, sete pessoas foram assassinadas entre a última sexta-feira (15) e a noite do domingo (17). Os crimes aconteceram nos bairros Serrinha (Rua Júlio Verne), Parque São José (Avenida Cônego de Castro), Conjunto Ceará (Rua 1074), José Walter (Conjunto Cidade Jardim 2), Genibaú (Rua da Paz), Pirambu (Avenida Pasteur) e Quintino Cunha.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, mais seis homicídios foram registrados pela Polícia nos seguintes Municípios: Maracanaú (três dois casos, um no Jardim Bandeirantes e dois no Distrito de Pajuçara), Horizonte (dois casos. Um no bairro Diadema e o segundo, na entrada da cidade) e Caucaia (No Distrito de Capuã/Jandaiguaba).





Interior





Oito pessoas foram assassinadas no fim de semana no Interior do Ceará nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (no Bairro Pio XII), Icó (achado de cadáver na BR-116), Jaguaruana (na localidade de Poró), Acopiara (Sítio Riacho Verde, no Distrito de Solidão), Canindé (bairro Alto doMoinho), Independência (bairro Mutirão), Ararendá (Fazenda Nova) e Crato (Bairro Gizélia Pinheiro).





Acidentes





Nove pessoas morreram em consequência de acidentes de trânsito nos Municípios a seguir: Horizonte (dois mortos num choque de moto contra um poste), Capital (colisão moto x ônibus na Avenida Doutor Silas Munguba, no bairro Serrinha), Russas (colisão envolvendo motocicleta na Estrada da Fruta), Jaguaribe (queda de moto no Distrito de Feiticeiro), Quixeramobim (choque de moto, na CE-060), Araripe (pedestre atropelado por motocicleta no Distrito de Pajeú), Salitre (capotamento de veículo na CE-187) e Potengi (choque de moto na CE-292, na localidade de Vila Central).





(Fernando Ribeiro)