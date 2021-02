Anitta revela que fez duas tatuagens nas partes íntimas

Anitta fez novas revelações polêmicas sobre a sua intimidade e contou que fez, não uma, mas duas tatuagens nas partes íntimas. Em um papo descontraído na presença do pai, o Painitto, no reality "Ilhados", a cantora revelou que fez primeiro uma tattoo na "pepeca" e a outra na parte de trás.





"Decidimos fazer uma tatuagem na pepeca. Aí, de repente, eu pensei: e se isso que eu fiz aqui, eu tenho atrás? Ia ser curioso. Aí eu falei: 'pai, se eu fizer uma tatuagem no meu &*?'. E ele falou: 'P&#$%, se você aguentar uma tatuagem no &*... E eu decidi tatuar o &*", contou ela, aos risos.





Essa não é a única declaração polêmica da Poderosa no reality. No segundo episódio, ela revelou detalhes picantes da sua intimidade e contou que já fez sexo com outras sete pessoas.





"Qual o máximo de pessoas que você já pegou em um sábado e um domingo?", perguntou a influenciadora digital e atriz Gabi Lopes.





"Eu namorei uma pessoa que gostava muito de várias situações acontecendo ao mesmo tempo, de chamar vários casais. Então, teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu casal. Eu e mais três casais", responde Anitta, sem revelar o nome do então namorado.





(Yahoo)