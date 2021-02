Cantor gospel, irmão de Zezé Di Camargo posa com a mulher 26 anos mais jovem: "Princesa"

Irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, o cantor gospel Welington Camargo postou nas redes sociais uma foto com a atual mulher, a cantora gospel goiana Jéssica Daiane, de 23 anos, e se declarou para ela. "Minha princesa", escreveu.





Os dois se casaram em novembro do ano passado, e Jéssica é a terceira mulher de Wellington. O último relacionamento público dele foi com uma moça 20 anos mais jovem e da mesma idade da sua segunda esposa e mãe do seu filho caçula, de 6 anos.





Cadeirante, Welington ficou conhecido em 1999, quando passou pela pior experiência da sua vida e ficou por 94 dias em cativeiro numa chácara em Goiás, após sofrer um sequestro. Ele teve metade da orelha esquerda cortada pelos sequestradores e carregou por anos grandes traumas. Hoje, aos 49 anos, leva uma vida normal em Goiânia, onde mora com a atual mulher e dois dos quatro filhos. Por conta do sequestro, ele só sai nas ruas acompanhado de seguranças.





Além de cantor gospel, Welington perdeu a última eleição, na qual concorria para o cargo de vereador, e também ministra palestras motivacionais pelo país e "prega a palavra".





(EXTRA)