Um homem caminhava pelas ruas do bairro Terrenos Novos, quando foi abordado e roubado por dois indivíduos armados de revólver em uma moto. Os assaltantes roubaram a bolsa do cidadão com vários pertentes.





Os criminosos fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os assaltantes não foram localizados.





O crime aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 9.