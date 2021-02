Camilo suspende funcionamento de estabelecimentos não essenciais a partir de 20h na capital

O motivo, de acordo com o governador, é o aumento de casos confirmados da Covid-19 e devido à suspeita da nova variante do vírus no estado





O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira (2), que estabelecimentos comerciais que oferecem atividades econômicas não essenciais em Fortaleza só poderão funcionar até 20h nos próximos 15 dias. A reabertura será permitida às 6h do dia seguinte.





A decisão vale desta quarta-feira (3) até 17 de fevereiro.





Nos fins de semana, o setor de alimentação fora do lar – que inclui restaurantes e barracas de praia – só poderá funcionar com atendimento presencial até as 15h. Após esse horário, pode operar com serviço de delivery.





O motivo, de acordo com o governador, é o aumento de casos confirmados da Covid-19 e a suspeita de que a nova variante do vírus tenha chegado ao Estado. Em todo o Ceará, entre 17 a 23 de janeiro, foram confirmados 5.126 novos casos e 54 óbitos pela doença – o que representa aumento de 11% e 50%, respectivamente, ao registrado na semana anterior.





O objetivo, frisou Camilo Santana, é “evitar atividades lúdicas, festas, aglomerações, evitar que as pessoas se divirtam do ponto de vista noturno” na rua.





Camilo destacou que, das 20h às 6h, “fica suspenso o funcionamento de quaisquer atividades do comércio, indústria ou serviços não essenciais. Essas atividades poderão atender, nesse período, por meio de delivery”.





Via Sobral Post