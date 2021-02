Carnaval 2021: balanço parcial aponta 32 mortes violentas no Ceará

Trinta e duas pessoas tiveram morte violenta no Ceará desde a última sexta-feira (12) neste período atípico de Carnaval e pandemia da Covid-19. As autoridades da Segurança Pública registraram até o começo da madrugada de hoje (15), 20 assassinatos no estado e mais 12 mortes decorrentes de acidentes de trânsito. Os números são ainda parciais e somente serão fechados na manhã da Quarta-Feira de Cinzas (17).





Em Fortaleza, foram registrados cinco assassinatos nos bairros Edson Queiroz, Canindezinho, Praia do Futuro, Planalto Ayrton Senna e Mondubim. Na Região Metropolitana, três casos de homicídios, sendo um em Pacajus, outro em Paraipaba e o terceiro em Horizonte, já na madrugada desta segunda-feira (15).





Já no interior do estado, 12 pessoas foram mortas neste fim de semana de Carnaval nos seguintes Municípios: No interior Norte em Pentecoste, Independência, Massapê, Groaíras, Santa Quitéria e Forquilha.





No Interior Sul, nos Municípios de Campos Sales, Alto Santo, Banabuiú, Russas, Crato e Nova Olinda.





Acidentes





Onze pessoas morreram em acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Fortaleza (Bairro Aldeota), Quixadá (Distrito de Custódio), Caridade (Distrito de Campos Belos), Barreira, Solonópole (BR-226), Novo Oriente (dois mortos no Distrito de São Joaquim), Milagres (CE-293, localidade de Barragem do Rosário), Crato (CE-386), Brejo Santo (Sítio Timbaúba), Nova Russas (localidade Lagoa do Mel) e Pentecoste (Localidade de Jardim).





Das 12 pessoas mortas em acidentes, sete eram ocupantes de motocicletas. Os sinistros mais comuns foram queda, colisão, atropelamento e capotamento.





(Blog Fernando Ribeiro)