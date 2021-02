DESCASO: MORADORES DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO DENUNCIAM A FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO

Parte dos detritos caem em duas fossas abandonadas e seguem para o reservatório que não abastece o distrito, mas muitos moradores vivem da pesca.





Os moradores do distrito São José do Torto, no município de Sobral, reclamam da falta de esgotamento sanitário. O problema ameaça a qualidade da água do açude Paulo Lustosa que está recebendo parte dos detritos. Segundo a vereadora Fransquinha do Povo, o distrito nunca teve sistema de esgotamento sanitário. O que existe é o escoamento da água que acumula em quatro fossas, que antes limpas pelo SAAE e hoje duas delas estão abandonadas, cheias e transbordando.

Na avenida Agenor Ribeiro da Silva, principal do distrito, o esgoto passa na calçada das casas causando mal-estar, desemboca nas duas fossas abandonadas e segue para o açude. O reservatório não abastece mais a cidade, no entanto, muitos moradores ainda vivem da pesca.

A vereadora Fransquinha do Povo solicitou o esgotamento sanitário na gestão do prefeito Clodoveu Arruda

Com informações do portal Paraíso