DUPLA É PRESA APÓS SER FLAGRADA TRANSPORTANDO 01 KG COCAÍNA NA BR 222 EM TIANGUÁ

Dois homens foram presos após serem flagrados transportando 01 kg de cocaína em um trecho da BR 222, em Tianguá. O flagrante ocorreu na manhã da quarta-feira (17) pelos Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que faziam o patrulhamento de rotina na área e realizaram a abordagem de um veículo SANDERO de cor vermelha.





Após uma busca minuciosa no automóvel, a droga foi encontrada escondida em um compartimento oculto existente no painel do carro. Após consultas ao Sistema de Segurança, foi constatado que os dois ocupantes são residentes em Fortaleza/CE.





Eles foram detidos e encaminhados a Delegacia de Tianguá, onde foram autuados por crime de tráfico de drogas.





(Ibiapaba 24 horas)