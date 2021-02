Egressa do curso de nutrição do Unita é destaque no XXVI CONBRAN

Egressa do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário Inta (UNINTA) é DESTAQUE no maior e melhor congresso de Nutrição da América Latina, realizado de 19 a 22 de janeiro de 2021 (on-line), em Belém do Pará.





Carliane Vasconcelos foi um dos destaques no Espaço Nutri Saber, atividade paralela ocorrida durante o XXVI o Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN). Ela foi convidada pela comissão organizadora do CONBRAN para divulgar o seu livro “Guia Alimentar Arretado e Saudável”, que aborda os princípios do Guia Alimentar para a população brasileira e foi elaborado na forma de literatura de cordel.





Segundo a nutricionista e cordelista, Carliane Vasconcelos, o uso desta obra visa fazer educação alimentar e nutricional por meio da literatura de cordel e atrelar o saber popular ao saber científico. A participação no espaço Nutri Saber online foi ímpar e exitosa, pois foi possível expor, lançar e comercializar recursos didático-pedagógicos (livro, livro digital, manual, jogos com recursos educativos, vídeos, aplicativo) elaborados por nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética interessados em divulgar o saber, vivenciar e compartilhar conhecimentos em alimentação e nutrição.





Segundo o gestor de egressos e de TCC do curso de Nutrição do UNINTA, Prof. Me. Jorge Cavalcante. “Carliane Vanessa sempre foi uma acadêmica de destaque na graduação, pois aproveitou com maestria todas as diversas oportunidades que a IES oferece aos seus alunos. Carliane afirma que o curso de Nutrição do UNINTA prepara o aluno para ser um excelente profissional atuante na área social, por ter um diferencial na grade curricular, apresentando inúmeras disciplinas voltadas para tal”, colocou.





A egressa comentou sobre sua experiência enquanto estudante do UNINTA. “Ainda como acadêmica de Nutrição, sempre tive certa preferência por saúde coletiva, debatendo diversas temáticas com professores e colegas. Fui monitora em Bioquímica I. Participei da Liga de Atenção Primária à Saúde (LAPROS) e do projeto a nível nacional Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS) na região do Cariri, sendo, depois, convocada a ser facilitadora. As vivências me motivaram a refletir sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) que temos e o que queremos, possibilitando um aprendizado qualificado”.





Carliane teve acesso ao ensino superior por meio do PROUNI com bolsa de estudos, além de ter estudado a vida inteira em Escola Pública (Escola Minervino José de Vasconcelos) na localidade do Prata, comunidade rural do município de Bela Cruz, Ceará, onde nasceu. A nutricionista é filha de mãe agente comunitária de saúde, que a inspirou a abraçar as políticas públicas em saúde; e pai agricultor, que ensinou a valorizar os alimentos oriundos da agricultura familiar e de base agroecológica.





