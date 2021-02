Ex-vereador de Crateús é preso suspeito de crime de extorsão contra a irmã

Um ex-vereador da cidade de Crateús, cuja identidade não foi revelada, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (24) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O homem de 43 anos é suspeito de ameaçar a própria irmã, que é vereadora no município, e o cunhado de morte.



A prisão do ex-vereador aconteceu após a polícia receber denúncias da irmã relatando que ela estava sendo ameaçada pelo irmão para que o indicasse a um cargo na Prefeitura de Crateús. Porém, a mulher negou os pedidos e, diante das negativas, o ex-vereador mandou um áudio afirmando que executaria a vítima e o companheiro dela. A Polícia Civil ainda informou que já responde por ameaça e crimes de trânsito.



O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário. Agora, o ex-vereador se encontra à disposição da Justiça. O suspeito ainda é alvo de investigação pelo crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de quatro a dez anos de reclusão e multa. (CN7)



