FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA PREFEITURA DE SOBRAL COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"

"Bom dia. Gostaria de fazer aqui uma reivindicação, mas pfv não divulgue meu nome.





Eu estou contratada pela prefeitura de Sobral desde do ano passado, não sou concursado, mas meu contrato está ativo ainda, porém não estou recebendo desde de janeiro, com muitas contas em atraso meus papéis de água e luz já estão com aviso de corte, tenho dois filhos, sinceramente não sei como fazer pra pagar essas contas pq eu estou contratada não temos culpa de não estarmos trabalhando eu não sou a única a passar por essa situação, estou cm meu transporte atrasado, mas não tenho culpa sempre paguei minhas contas em dia .precisarmos de uma resposta do Sr. Prefeito com urgência."