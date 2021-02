GRANJA-CE: LADRÕES INVADEM CASA, DERRUBAM PORTÃO FURTAM CARRO

Em uma ação ousada, ladrões furtaram um veículo Fiat Uno Mille verde e placa HVC-1788, no município de Granja. Conforme apurou o blog Camocim Polícia 24h, era por volta das 08h40 da manhã deste domingo, 28, quando o senhor Raimundo do Nascimento, 33 anos, acionou a PM e comunicou que seu veículo havia sido furtado durante a madrugada de sábado para domingo.





O homem relatou que reside na Rua Pará, bairro Boca do Acre e que no momento do furto estava dormindo em sua casa. Disse que foi dormir cedo na noite anterior e quando acordou nesta manhã de domingo, 28, percebeu que seu carro tinha sido furtado. Mostrou aos policiais que seu portão de ferro havia sido derrubado pelos ladrões e afirmou que não tinha a menor ideia de quem possa ter levado seu veículo. A polícia pede para quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo ligar para o 190. Sigilo garantido.





(Camocim Polícia 24h)