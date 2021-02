Guedes fala em valor de R$250 para nova versão do auxílio emergencial

Guedes já havia anunciado anteriormente que as novas parcelas do auxílio só seriam pagas a vulneráveis que não fossem beneficiários do Bolsa Família.





O ministro da Economia, Paulo Guedes, citou nesta quinta-feira (11) a possibilidade de o auxílio emergencial ser reeditado com valor de 250 reais.





Guedes condiciona extensão de auxílio emergencial a PEC de Guerra





“Teremos duas curvas, uma de vacinação em massa subindo, para imunizar a população, e garantir um retorno seguro ao trabalho, enquanto as camadas protetivas, que eram 600 (reais), caíram para 300 (reais), agora podem descer, digamos, para 250 (reais), uma coisa assim, e depois aterrissa de novo no programa Bolsa Família”, disse Guedes ao participar de live do Banco BTG.





Guedes já havia anunciado anteriormente que as novas parcelas do auxílio só seriam pagas a vulneráveis que não fossem beneficiários do Bolsa Família, cerca de 32 milhões de pessoas.