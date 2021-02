HOMEM É ENCONTRADO MORTO NA ZONA RURAL DE IBIAPINA

Um homem de 38 anos foi encontrado morto no inicio da madrugada desta quarta-feira (10), na zona rural do município de Ibiapina. O caso aconteceu na localidade conhecida como Sítio Limoeiro, sendo a vítima identificada como Evandro Freire Alves.





De acordo com informações da polícia, o homem saiu de casa no final da tarde de ontem levando com ele uma motoserra para realizar um trabalho de corte em umas árvores e não havia mais voltado. Familiares preocupados saíram em busca do Sr Evandro e infelizmente o encontraram morto próximo a umas árvores no inicio da madrugada de hoje.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que a suspeita é que durante o corte, a árvore caiu atingindo o trabalhador pelas costas. Ele não resistiu e morreu no local. A motosserra foi encontrada ao lado do corpo.





O local do acidente foi preservado pela Polícia Militar até a chegada da equipe da Perícia Forense, que removeu o cadáver ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24h)