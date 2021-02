HOMEM É EXECUTADO A TIROS DURANTE A MADRUGADA EM SÃO BENEDITO

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda (01/02), no bairro Vila Verde em São Benedito. O crime ocorreu por volta das 04h00, sendo a vítima identificada como Bruno de Medeiros Silva, com antecedente por tráfico de drogas.





De acordo com informações da Polícia, a vítima teve a casa invadida por quatro indivíduos armados, em seguida foi levado para fora do imóvel e morto com vários disparos de arma de fogo. Após o crime, o quarteto fugiu tomando rumo ignorado.





Segundo a polícia, um dos criminosos já foi identificado e desde o inicio da manhã de hoje estão sendo realizadas diligências na região no sentido de capturar os assassinos.





(Ibiapaba 24 horas)