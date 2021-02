Hospital de Campanha de Sobral custará cerca de R$ 1,5 milhão mensal

A reabertura do Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves custará aos cofres municipais de Sobral cerca de R$ 1,5 milhão por mês, segundo estimativa apresentada pela secretária de Saúde, Regina Carvalho, ao prefeito Ivo Gomes. Com 15 leitos de UTI e 35 de Enfermaria, o equipamento foi reaberto na segunda-feira (15/02) devido ao aumento de casos de Covid-19 no município e na circunvizinhança, o que gerou sobrecarga no HRN e na Santa Casa.





“Não era a notícia que eu queria dar, mas a gente precisa se conscientizar, porque isso não é um problema do poder público somente, é um problema de todos. Boa parte da população continua precavida, mas, infelizmente, tem um seguimento que acha que não está acontecendo nada. E a prova de que está acontecendo coisa muito grave é a reabertura desse hospital, que vai custar mais de 1,5 milhão de reais por mês ao bolso do contribuinte sobralense e cearense”, informou Ivo Gomes.





“Mas como salvar vidas sempre foi e sempre será o objetivo número 1 nosso e do governador Camilo Santana, vamos aportar todos os recursos necessários e suficientes para que esse hospital continue salvando vidas, como já salvou muitas”, garantiu o prefeito.





(Sobral em Revista)