Moto utilizada por dupla que atirou em policial é apreendida

A Polícia Militar de Sobral apreendeu na tarde desta quarta-feira (24), no bairro Parque Silvana, entre a Rua Maria Alice Barreto Lima e Avenida José Euclides Ferreira Gomes, a motocicleta utilizada por dois indivíduos após uma tentativa de assalto onde um Policial Militar do RAIO foi atingido com um tiro no rosto, na rua Barão do Rio Branco, no Centro, em Sobral.





Durante a ocorrência desta tarde houve troca de tiros e os dois suspeitos, identificados como Wesley e Alison Silva Sanches, foram atingidos e socorridos para o Hospital Santa Casa. Um deles morreu após dar entrada na unidade hospitalar. O outro tentou fugir mas foi capturado pela polícia no telhado de uma casa e sofreu um grave ferimento no rosto.





(SPN)