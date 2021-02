Motoboy fora da lei atropela agente de trânsito e tenta fugir de blitz em Sobral

Durante uma blitz da Operação Carnaval 2021 da Guarda Civil Municipal de Sobral, realizada na noite desta sexta-feira (12), para intensificar a fiscalização das regras de transito e evitar descumprimento de decretos contra a transmissão da Covid-19, principalmente durante o período de folia de Carnaval. Um motoboy fora da lei em alta velocidade atropelou um agente de trânsito e tentou fugir da blitz sem prestar socorro à vítima.





Segundo informações, o motoboy que é entregador de delivery estava em alta velocidade, desobedeceu ao comando de parada do agente e ainda avançou com a motocicleta para cima do mesmo, atropelado na sequência. O infrator ainda tentou se evadir do local sendo interceptado pelos demais agentes de trânsito no local. Na abordem o mesmo foi detido e verificou-se que o condutor não era habilitação e a documentação da motocicleta estava irregular. Logo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, para as devidas providências penais cabíveis.





Em nota, a Prefeitura de Sobral informou que o agente foi prontamente socorrido para uma unidade hospitalar e será submetido a uma cirurgia e no momento seu estado de saúde é estável e fora de risco de vida. Na sequência, segue repudiando veementemente todo e qualquer episódio de violência contra servidores públicos em exercício legal da profissão e seguira prestando toda a assistência ao Guarda.





Pelo grupo do Instagram, a Associação dos Motoboys Sobral, prestou solidariedade e apoio ao guarda municipal e ressaltaram que não estão de acordo com o comportamento do motoboy em envolvido. Mas pediu prudência e sensibilidade no enfrentamento dessa ocorrência, para não penalizar muitos pais de família que estão tentando sobreviver aos efeitos da pandemia.





Contudo, acendeu a “luz vermelha” para a questão, apesar de existirem novas regras para motoboys e mototaxistas, ainda não há uma regulamentação dessa modalidade no âmbito do município de Sobral. A lei exige que os motoboys e mototaxistas usem certos equipamentos de segurança (antena, proteção para as pernas, colete com faixas refletivas), tenham placa na moto na cor vermelha e passem por um curso de capacitação, que é o ponto mais polêmico. Além de serem catalogados e credenciados pelo setor de transporte do município.





(Blog Célio Brito)