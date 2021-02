Mulher descobre que parceiro usava nome falso há 12 anos

Policiais afirmaram que mulher ficou em choque ao saber que o marido mentiu sobre o nome.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu uma ocorrência digna de uma história de cinema na última quarta-feira (10), na BR-381, em Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante uma abordagem em uma blitz, os agentes descobriram que um homem usava um nome falso há mais de uma década, ocultando a informação até da própria companheira, que ficou em choque.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 38 anos viajava com a mulher de Janaúba, no Norte de Minas Gerais, para Itanhaém, no litoral de São Paulo. Durante a ocorrência, o motorista apresentou um documento falso. Foi nesse momento que os policiais e a mulher descobriram que ele usava os dados do sobrinho para se esconder da polícia desde 2009.





De acordo com a polícia, o homem fugiu do presídio de Janaúba, onde cumpria pena por latrocínio. Ao longo dos últimos 12 anos, ele se passou pelo sobrinho, que tem idade parecida. No período, ele se mudou para o estado de São Paulo e conheceu a companheira, com quem vive há três anos.





Os policiais contaram que a mulher ficou em estado de choque ao saber que o homem tinha um nome diferente e estava foragido. O casal estava em Janaúba, visitando os parentes dele. A mulher disse que nunca desconfiou, já que os parentes sempre o chamavam por apelido. O homem foi levado para a sede da Polícia Federal e vai responder também por uso de documentos falsos.





(Paulo Moura / Pleno News)