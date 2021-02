Mulher que teve grave alergia ao pintar cabelo tem morte cerebral

A mulher que teve uma reação alérgica grave após pintar o cabelo em Catalão, no estado de Goiás, teve morte cerebral constatada pela Santa Casa da cidade, local onde ela estava internada, na madrugada deste sábado (13). Karine de Oliveira Souza estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar sintomas graves de alergia.





A auxiliar administrativa foi internada na quarta-feira (10), após passar mal em um salão de beleza. Segundo a cabeleireira que a atendeu e que não quis se identificar, Karine apresentou uma reação alérgica segundos após a tinta ser aplicada.





De acordo com o hospital, ela teve um choque anafilático. O estado de saúde dela, na tarde de sexta-feira (12), era considerado gravíssimo. Ainda segundo a Santa Casa de Catalão, os órgãos de Karine serão doados.





A cabeleireira que atendeu Karine contou que ela era cliente do salão, mas nunca havia pintado o cabelo no local, apenas costumava fazer manicure e depilação. Conforme a profissional, Karine relatou que começou a sentir um formigamento nas mãos e pediu para o produto ser retirado.





Na sequência, a mulher apresentou falta de ar. Foi quando a cabeleireira chamou os bombeiros. De acordo com informações dos agentes, no momento do atendimento, a mulher apresentava parada cardiorrespiratória, estava inconsciente e precisou ser reanimada antes de ser encaminhada para o pronto-socorro.





