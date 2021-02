PANDEMIA: GOVERNO DO CEARÁ FECHOU 462 COMÉRCIO EM APENAS UM DIA NO CEARÁ

A Polícia Militar, cumprindo ordem de Camilo Santana e da Prefeitura de Fortaleza, fechou provisoriamente 462 comércios no Ceará em fiscalizações contra a Covid-19. Além da polícia militar, a Agefins, a Vigilância Sanitária, o CPRAIO, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e a AMC, também participam das operações e interdições. O Governo do Ceará alega que foram constatados o funcionamento de atividades não essenciais após 20 horas de sexta, comércio ambulante sem autorização da Prefeitura de Fortaleza, ocupação irregular do espaço público, venda de bebidas alcoólicas em espaço público e outros descumprimentos aos decretos municipal e estadual de enfrentamento à Covid-19.





(Revista Ceará)