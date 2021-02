PMs DO RAIO CAPTURAM DOIS INDIVÍDUOS SUSPEITOS DE EXECUTAR FLANELINHA NO CENTRO DE SOBRAL

Dois indivíduos suspeitos da morte do flanelinha ocorrida na noite desta quinta-feira (4), no Centro de Sobral, foram capturados por PMs do RAIO e conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos legais.





Um dos envolvidos no crime é menor de idade. A arma de fogo utilizada no homicídio foi apreendida. Os indivíduos confessaram a prática do crime. Segundo informações da polícia, a execução foi motivada por dívida de drogas.





A vítima, identificada por Gabriel, foi morta com tiros na cabeça ao lado do terminal rodoviário, por volta das 21h00.





Mais detalhes a qualquer momento.