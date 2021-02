POLÊMICA! "Acabou com o meu sonho de casar virgem", diz MC Maylon sobre Anderson do Molejo; vídeo

Na última semana, o cantor e dançarino Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, acusou Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, de estupro. Em entrevista ao iG Gente, Maylon disse que o músico do grupo de pagode acabou com o seu sonho de se casar virgem e que tem sido muito desacreditado por ser gay.





Em depoimento dado nesta sexta-feira (05), Anderson disse que de fato transou com o rapaz, que tem 21 anos, mas de "maneira consensual". Nas redes sociais, por causa da repercussão do caso, Maylon conta que tem sofrido muitos ataques homofóbicos e que muitos duvidam de sua virgindade apenas pelo fato de ser gay.





"As pessoas não acreditam no homossexual. A gente que é gay nunca tem voz para falar, é muito desacreditado. Tiram a gente como motivo de chacota, acham que quer biscoito, se promover", disse o jovem. "A única coisa que eu quero é mostrar meu caráter e minha dignidade, porque ele acabou com um sonho de eu me casar virgem", completa.