POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS EM SOBRAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã de hoje (09), uma operação de combate ao tráfico de drogas em Sobral. São cumpridos nove mandados de prisão e 12 de busca e apreensão nos bairros Sinhá Saboia, Cohab II, Alto da Expectativa, Alto da Brasília e Terrenos Novos na cidade de Sobral, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Até o momento, seis pessoas já foram capturadas.





No total, 50 policiais civis das delegacias de Sobral, Forquilha, Massapê, Coreaú, Varjota, Ubajara, Tianguá e Viçosa do Ceará, além do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPI Norte) participam da operação, divididos em 12 viaturas.





Mais informações serão repassadas ao longo do dia.