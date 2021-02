Polícia Civil prende taxista responsável por entrega de entorpecentes em Sobral

As investigações que culminaram com a operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrada, nas primeiras horas da manhã de hoje (09), com o intuito de combater o tráfico de drogas em Sobral, teve como alvo uma organização criminosa atuante em diversos bairros da cidade, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. No total, seis pessoas foram presas. Entre elas, o homem apontado com o chefe do coletivo criminoso, bem como um taxista que tinha a função de fazer a entrega da droga.





Ao amanhecer desta terça-feira, os policiais civis saíram em diligências pelos bairros Sinhá Saboia, Cohab II, Alto da Expectativa, Alto da Brasília e Terrenos Novos. O objetivo era desarticular o esquema criminoso chefiado por Luis Henrique Costa Saboia (22), vulgo “Cotchó”, que já responde por roubo. Além da prisão dele, os policiais capturaram outros comparsas do indivíduo. Entre eles, o paulista William Farias Liberato (35), que não registrava antecedentes criminais no Ceará. Ele é taxista atuante em Sobral, mas que também tinha como missão a distribuição de drogas para o grupo chefiado por “Cotchó”. O homem utilizava-se do veículo para não chamar atenção da Polícia. Porém, os policiais civis o identificaram e prenderam hoje. Os outros quatro presos não terão os nomes revelados devido às investigações em andamento em torno da conduta criminosa deles.





No total, 50 policiais civis das delegacias de Sobral, Forquilha, Massapê, Coreaú, Varjota, Ubajara, Tianguá, Guaraciaba do Norte e Viçosa do Ceará, além do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) participara da operação, divididos em 12 viaturas.





Operação Cerco Fechado





A ofensiva policial realizada hoje integra a Operação “Cerco Fechado”, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que iniciou nesta terça-feira (9) e seguirá com os trabalhos até a próxima quinta-feira (11). A ação tem como objetivo potencializar as atividades repressivas e investigativas desenvolvidas pelas forças de segurança do Estado, visando coibir a prática criminosa, bem como capturar foragidos da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.