POLICIAIS MILITARES EVITAM SUICÍDIO E SALVAM VIDA NO DISTRITO DE UBAUNA

Por volta das 21h00 do dia 01/02/2021, policiais militares do Destacamento de Frecheirinha faziam patrulhamento no Distrito de Ubauna-Coreaú, quando foram acionados por populares dando conta de que uma mulher havia se trancando em sua residência e ateado fogo na mesma. De imediato o policiamento foi ao local da ocorrência e constatou o fato. Foi necessário quebrar o trinco da porta e apagar as chamas e em seguida, após uma conversa o policiamento conseguiu convencer a vítima a não tirar a própria vida, haja vista que a mesma se encontrava com um facão em suas mãos. A vítima foi conduzida ao Hospital Municipal de Coreaú onde foi medicada e ficou em observação.





Policias de serviço: 3° Sargento PM Márcio, Soldado PM Osenato e Soldado PM B. Moura.