SOBRAL: PRF (CE) apreende droga no valor de R$ 1.8 milhão em ônibus e dá mais um prejuízo à criminalidade

A droga estava vindo de Goiânia (GO) e teria como destino a cidade de Fortaleza (CE).

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 14,6 kg de pasta base de cocaína, o que equivale no mercado a R$ 1,8 milhão. O fato ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (04), em Sobral (CE).





Por volta das 17h45 do dia 04 de fevereiro de 2021, no quilômetro 221 da BR-222, em Sobral (CE), agentes da PRF abordaram um ônibus que fazia a linha Belém (PA) – Fortaleza (CE) durante a fiscalização foram encontradas 03 (três) malas contendo pasta base de cocaína.





Identificadas as proprietárias das malas, estas assumiram que viajavam juntas e que os volumes realmente pertenciam às mesmas. Disseram ainda que haviam viajado de avião no dia 02 de fevereiro do corrente ano de Fortaleza (CE) para Goiânia (GO) onde receberam a droga, de Goiânia (GO) foram para Teresina (PI) onde embarcaram no ônibus para Fortaleza (CE).





A droga, e as duas mulheres envolvidas foram encaminhadas a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral.





(PRF)