Tentativa de chacina deixa três mortos, dois feridos e um desaparecido na Capital (veja vídeo)

Três pessoas mortas, duas feridas e uma desaparecida. Este foi o resultado de um tiroteio ocorrido na madrugada desta terça-feira (16), na zona Oeste de Fortaleza. Bandidos de duas facções entraram em conflito na Avenida José Roberto Sales, a Vila do Mar, entre as comunidades da Colônia e Goiabeiras, na Barra do Ceará.





De acordo com os primeiros levantamentos feitos pela Polícia, o grupo de seis pessoas teria apanhado um carro de aplicativo no bairro Papicu (zona Leste) ‘e se dirigido à Barra do Ceará, onde, supostamente, iria acontecer uma nova aglomeração de foliões. Na noite do último domingo (14) a PM foi obrigada a utilizar a força, com balas de borracha e spray de pimenta, para dispersar uma grande aglomeração de foliões que se formou no local, usando “paredões” de som.





Na noite passada, o carro que levava o grupo para o local foi interceptado por outro carro, de cor preta, de onde surgiram tiros. Em seguida, os ocupantes foram retirados à força do automóvel e três deles acabaram mortos no local, sendo dois homens e uma mulher. Outras duas jovens, baleadas, foram encontradas por policiais militares que atenderam à ocorrência. As duas receberam socorro médico no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a um hospital da região.





O sexto integrante do grupo atacado pelos criminosos foi seqüestrado pelos assassinos e, de acordo com informações preliminares da Polícia Militar, teria sido também executado e o corpo enterrado no Morro de São Tiago, na Barra do Ceará.





Buscas na área





Policiais do 20º BPM (Cristo Redentor) fazem buscas na área entre os bairros Pirambu e Barra do Ceará na tentativa de localizar o jovem levado pelos assassinos. Os corpos dos três mortos – ainda não identificados – foram recolhidos pelas equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





O caso foi registrado no plantão do 10º DP (Antônio Bezerra), mas será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHP, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de duas delegacias distritais daquela área da Capital, o 7º DP (Pirambu) e o 33º DP (Goiabeiras).





(Blog Fernando Ribeiro)

