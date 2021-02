Único sobrevivente do acidente na Barragem de Atalho recebe alta hospitalar em Brejo Santo

O homem teve luxação no ombro e escoriações. Os outros três companheiros morreram após o rompimento da tubulação.





O único sobrevivente do acidente na Barragem de Atalho, em Brejo Santo, recebeu alta médica do Hospital Geral do Município às 22h dessa segunda-feira (8). Conforme a unidade de saúde, Valdir Fernando dos Santos, de 57 anos, teve uma luxação no ombro e escoriações na perna e na cabeça.





A vítima era do município de Delmiro Gouveira, no estado de Alagoas, e estava no Ceará executando a manutenção da barragem com os outros três mortos, que ainda não tiveram a identidade revelada oficialmente.





Segundo o alagoano, o reparo na barragem acontecia há dois meses e era um "serviço de emergência". Na hora do acidente, ele percebeu o jato d'água quando estava embaixo da tubulação. "Não vi nada na hora. Acordei no carro da ambulância", relatou ao Diário do Nordeste.





O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informou que o acidente ocorreu por volta das 16h30 dessa segunda-feira, quando os operários faziam testes operacionais na tomada d'água do reservatório. As causas do acidente estão sendo investigadas.





Contudo, o órgão esclareceu em nota que "a população que vive nas proximidades da estrutura está segura e não corre riscos".





A Prefeitura de Brejo Santo manifestou o "mais profundo sentimento de pesar e se solidariza com familiares e amigos das vítimas do acidente na Barragem do Atalho".





Nesta terça-feira (9), o secretário nacional de Segurança Hídrica, Sérgio Costa, deve chegar a Brejo Santo para avaliar a situação em parceria com o Consórcio Operador e a equipe técnica do MDR.





(Diário do Nordeste)

Foto Nilton Alves