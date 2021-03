16 mil veículos são abordados em barreiras nos primeiros 5 dias de lockdown em Sobral

A Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) abordou 16.003 veículos nas barreiras sanitárias e de fiscalização nas entradas do município entre 8 e 12 de março, primeiros 5 dias de lockdown. Desse total, 414 veículos foram orientados a retornar ao destino de origem. As barreiras fazem parte das medidas adotadas para conter os avanços da pandemia do novo coronavírus em Sobral.





A comandante da GCMS, Simone Machado, explica que foram permitidas as entradas apenas daqueles que se enquadravam nos casos em que o acesso é liberado. “Nesse momento tão delicado, com a falta de leitos de UTI e crescente índice de contaminação, a Guarda tem atuado na linha de frente, junto as secretarias municipais, zelando pela vida do sobralense. É um momento crítico, precisamos também de ajuda e compreensão da população. Quem puder, fique em casa. Nós estamos na rua por vocês”.





A Prefeitura de Sobral decretou o isolamento rígido no dia 4 de março, para início no dia 8, com uma série de medidas para conter o avanço das contaminações. Para o cumprimento das medidas, a Guarda também tem prestado apoio aos demais órgãos do poder público, como Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), Vigilância Sanitária, e demais forças de segurança.