Cidadão teve sua bicicleta tomada de assalto no dia 16 de março do corrente ano, no Parque da Cidade. A vítima conduzia sua bike, quando foi abordada e roubada por dois bandidos armados de revólver em uma bicicleta.





Quem souber informações do paradeiro da bicicleta, entrar em contato com a Polícia, através do número 190. O sigilo das informações é 100% garantido.