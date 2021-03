Cadeirante atira contra PM, sofre infarto e morre. VEJA VÍDEO

Um cadeirante identificado como Antônio Simão Martins, de 50 anos, foi abordado por policiais militares, que encontraram o homem com mais de R$ 44 mil em espécie. O suspeito abriu fogo contra os agentes na última terça-feira (23), no meio de uma rua em Cuiabá, no Mato Grosso.





Os policiais tentaram convencer o suspeito de largar a arma, porém, após disparar contra os agentes, Antônio morreu com suspeita de infarto.





Informações iniciais identificaram que o cadeirante emprestava dinheiro a juros. Ainda não se sabe o motivo que o levou a disparar contra os policiais.





Inicialmente, os agentes encontraram R$ 10 mil em espécie. Contudo, ao checarem uma bolsa que o suspeito carregava, encontraram mais R$ 34 mil, totalizando a quantia de R$ 44.215,00.

Via Portal do Zacarias

