Catadores de recicláveis podem solicitar auxílio da Prefeitura de Sobral

A Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informa aos catadores de materiais recicláveis que podem solicitar um auxílio do pacote de medidas emergenciais da Prefeitura de Sobral.





Os interessados devem acessar o site auxilio.sobral.ce.gov.br, preencher o cadastro com suas informações pessoais, informar o número da conta bancária da Caixa Econômica Federal e enviar para validação. O Auxílio Catador concederá uma cesta básica ou auxílio financeiro no valor de R$ 200,00 mensais, por até 2 meses.





Poderão se inscrever catadores de material reciclável que exerçam a atividade e residam no município de Sobral, que pertençam a associação ou cooperativa de catadores de resíduos sólidos ou que sejam independentes com cadastro no CADÚNICO.





Para receber o auxílio da Prefeitura, o interessado não pode receber outro benefício federal, estadual ou previdenciário.





Os catadores beneficiados por outros programas assistenciais não farão jus aos benefícios dispostos na lei municipal nº 2070 de 23 de março de 2021 e não podem ser beneficiários da lei Estadual nº 17.256, de 31 de julho de 2020 e da Lei Estadual nº 17.377, de 30 de dezembro de 2020.