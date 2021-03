CIDADÃO FAZ DENÚNCIA CONTRA FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENEL!

"Boa noite!!!





Inicialmente, parabenizo este respeitável veículo de comunicação da Região Norte do Ceará, que é líder em audiência.





Hoje, dia 07 de março de 2021, por volta das 14 horas, aconteceu um fato lamentável e que gostaria de compartilhar com os seus leitores e internautas, haja vista que esta situação, com certeza, já deve ter sido vivenciada por inúmeras pessoas.





O fato envolve a Companhia Enel, que tem se destacado na melhoria dos seus serviços aos usuários do Ceará. Entretanto, cabe ressaltar, que existem funcionários que não possuem o necessário preparo emocional e profissional para o pleno exercício de suas atividades laborais.





Pois bem.





Hoje, uma equipe da Enel, composta de duas pessoas, estava realizando manutenção da rede elétrica na Rua Cordeiro de Andrade, Centro de Sobral, nas proximidades da Igreja da Sé.





Eis que um dos funcionários, cujo nome não foi revelado, acidentalmente, efetuou o rompimento da minha linha de acesso à internet (corte do fio condutor).





Neste momento, encontrava-me exercendo minhas atividades laborais em caráter de home office do Tribunal do Justiça do Ceará.





Ao verificar a interrupção do sistema processual e a queda injustificável da internet, busquei informações acerca da causa do problema.





Eis que da sacada da janela de minha residência, verifiquei a presença da equipe da Enel e que a fiação de minha internet estava cortada e jogada em plena via pública.





Assim, fui até a equipe da Enel e indaguei-lhes o que teria ocorrido. Um dos funcionários, de forma muito ríspida e grosseira, agindo de forma prepotente e arrogante, afirmou, dentre outras coisas, que o fio estava ressecado e que o outro colega, ao subir no poste o teria cortado. Argumentei aos aludidos funcionários que haveria um grande prejuízo ao desenvolvimento de minhas atividades laborais neste dia.





Para minha surpresa, um dos funcionários foi extremamente grosseiro e disse que não poderia fazer nada!!!!





Digno de registro, que os funcionários da Enel, em nenhum momento, se dignificaram em avisar em minha residência acerca do ocorrido e, pasmem, sequer providenciaram a retirada do fio que estava jogado na via pública, o que poderia ocasionar sérios danos materiais ao meu imóvel, caso o fio fosse puxado de forma abrupta por um veículo, bem como poderia causar prejuízos aos transeuntes e veículos que circulam pela referida artéria.





Agora estou prejudicado, sem acesso à internet, sem poder exercer minhas atividades laborais, sendo que a previsão para o restabelecimento do serviço deverá ocorrer somente em 48 horas, tudo isso devido à irresponsabilidade dos funcionários em questão.





Não se pode admitir que funcionários despreparados venham a destratar as pessoas e, tampouco, causar-lhes prejuízo. O cidadão merece e deve ser respeitado!!! A atitude dos prepostos da Enel, no caso em análise, é inaceitável, devendo ser apurada e que medidas sejam adotadas para que não venham a ocorrer novamente.





A Enel é uma empresa idônea e líder no seguimento de energia elétrica do País e não pode pactuar que seus prepostos atuem em desrespeito aos normativos institucionais e legais.