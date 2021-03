COVID-19: Prefeito Ivo Gomes anuncia que Sobral entra em consórcio para compra direta de vacinas

Após reunião com representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), na tarde desta segunda-feira (01/03), o prefeito Ivo Gomes anunciou que Sobral vai integrar o consórcio de municípios para compra direta da vacina contra COVID -19.





O prefeito já assinou o formulário para adesão do consórcio e até sexta-feira deverá enviar à Câmara Municipal projeto de lei para que os vereadores autorizem a compra por parte do município.





De acordo com o prefeito Ivo Gomes, com o consórcio, as Prefeituras poderão adquirir as vacinas com preço mais acessível, já que a união dos municípios vai gerar compra em larga escala e terá segurança jurídica no processo.





Cerca de 300 prefeitos, incluindo de 15 capitais, participaram da reunião virtual.