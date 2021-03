Uma mulher estava se deslocando para o trabalho, quando nas proximidades da cantina do Jonas, na rua Menino Deus, foi abordada e roubada por um homem, que fez sugesta de estar armado com arma de fogo. O ladrão roubou a bolsa da vítima. O crime aconteceu na manhã do último sábado (13).





Veja o vídeo da ação criminosa: