Enel registra mais de 39 mil raios no Ceará em 2021

A Enel Distribuição Ceará já registrou 39.525 raios em todo o Ceará até o início do mês de março de 2021. O estudo é feito através do Sistema de Monitoramento e Alerta que monitora, entre outras ocorrências, as descargas atmosféricas no estado. Os municípios mais atingidos são:





Granja: 2.883





Santa Quitéria: 1.517





Crateús: 1.370





Sobral: 1.136





Tamboril: 922





Dentre as regiões mais afetadas no estado, o Sertão de Crateús lidera os registros, com um total de 7.336 raios; seguido pelo Litoral Oeste (6.074) e Sertão de Sobral (5.915).





Neste mês de março, foram registradas 10.250 descargas. Com os novos registros, 1º de março passa a ser o dia com maior incidência de descargas atmosféricas no Ceará, totalizando 2.429. Fevereiro segue como o mês com maior volume no ano, totalizando 20.960.





Fonte: G1 Ceará