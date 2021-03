FISCALIZAÇÃO | Guarda Civil Municipal de Sobral aborda mais de 2 mil veículos no primeiro dia de isolamento rígido

Durante as primeiras 24 horas do lockdown na Região Metropolitana de Sobral, a Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) abordou 2.089 veículos nas barreiras de acesso ao município. Desse total, 67 foram orientados a retornar ao município de origem. Aqueles que foram autorizados a entrar no município se enquadravam dentro dos casos em que o acesso é liberado.





As barreiras fazem parte de uma série de medidas adotadas para combater o avanço da Covid-19. Além da atuação nas entradas da cidade, a Secretaria da Segurança Cidadã (Sesec) tem atuado diretamente na linha de frente, na orientação e fiscalização do isolamento nas ruas do entorno do Mercado Público e Centro Comercial, fiscalização de trânsito e na proteção patrimonial.





De acordo com a comandante Simone Machado, a Guarda Municipal também está presente nos principais distritos de Sobral, por meio de rondas, nas quais os agentes são orientados a realizar abordagens educativas. “Nossa abordagem inicial sempre tem como objetivo a educação e a orientação da população, mesmo quando em fiscalização. Neste momento, precisamos que as pessoas entendam que todos precisamos fazer a nossa parte e ficar em casa sempre que possível”, destacou.





A Guarda também tem prestado apoio aos demais órgãos do poder público, como Secretaria do Urbanismo Meio Ambiente (Seuma), Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA) e Vigilância Sanitária, garantido o cumprimento das medidas estabelecidas pelo último decreto municipal.