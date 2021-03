Golpe de fuzil derruba três pessoas em motocicleta que tentaram furar bloqueio da Polícia Militar em Manaus. VEJA VÍDEO

Dois homens e uma mulher foram derrubados com um golpe de fuzil ao tentarem “furar” o bloqueio da Polícia Militar durante uma operação realizada na Avenida Camapuã, bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.





As imagens de um dos vídeos que estão divulgados nas redes sociais e grupos de WhatsApp mostram o momento que o homem que conduz a motocicleta desobedece a ordem de parar a motocicleta e sai em velocidade.





É nesse momento que um dos policiais que participa da operação usa a coronha do fuzil para atingir o condutor da motocicleta e o golpe provoca a imediata queda dos três na pista.





Mesmo ficando atordoado com o golpe de fuzil o o homem ainda se levanta e sai correndo, mas é perseguido por um policial que está de motocicleta e finalmente a fuga é encerrada.





Já está confirmado que a motocicleta ocupada pelos dois homens e a mulher era roubada, além do fato de todos não usarem capacetes no momento da abordagem policial.





De acordo com os policiais militares, outra irregularidade somando-se as demais é que o homem que pilotava a motocicleta não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





Os três infratores foram conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Correa, receberam curativos na enfermaria e foram apresentados no 6º DIP para os procedimentos cabíveis.





Após ser localizado o proprietário da motocicleta confirmou que já tinha registrado queixa na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).





Com informações do Portal do Zacarias

