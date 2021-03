Homem assedia PM e é preso após invadir o Batalhão de Cães atrás de cabo no DF

Um comerciante, de 49 anos, foi preso após invadir o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar em Brasília, no Distrito Federal, após perseguir uma cabo lotada na unidade. Conforme informações da Polícia Civil, o homem já tentava um envolvimento amoroso com a agente há algumas semanas, inclusive stalkeando as redes sociais da vítima e enviando mensagens para tentar um encontro com ela. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).





Na tarde da última sexta-feira, dia 12, o homem entrou no quartel BPCães e se dirigia para o alojamento feminino com o intuito de encontrar a policial. No Batalhão, já era de conhecimento que o comerciante a perseguia nas redes sociais, e que a cabo não mantinha qualquer vínculo afetivo com o acusado. Segundo a Polícia, ao ser descoberto por um sargento e indagado sobre o que fazia no local, o suspeito gritou e disse que a vítima o havia procurado no dia anterior e começou a fazer xingamentos contra a policial.





A cabo do BPCães já havia providenciado uma ordem judicial para que o agressor não se aproxime dela e nem mantenha qualquer tipo de contato. Mesmo assim, ele infringiu a medida protetiva e precisou ser algemado antes de ser levado dentro de uma viatura para delegacia de polícia. O acusado foi preso e autuado em flagrante por violação de domicílio, desacato, desobediência, perturbação do trabalho ou do sossego de alheios. A fiança foi arbitrada em R$ 10 mil.





(Yahoo)